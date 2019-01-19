3.7 تريليون جنيه ودائع بنكية.. ننشر حصاد القطاع المصرفي خلال الفترة من "2014 - 2018"
كتب- محمد نصار:
أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حصاد القطاع المصرفي خلال الفترة من 2014 حتى 2018.
وقال المركز، في انفوجرافيك، عبر صفحته الرسمية، على فيسبوك، اليوم السبت، إن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع إلى 42.6 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2018، مقارنة بـ37.0 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2017، و24.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016، و16.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2015، و15.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2014.
وأضاف المركز، أنه بالنسبة لعدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها صافي الاحتياطيات الدولية، فقد ارتفع إلى 7.7 شهر بنهاية ديسمبر 2018 وهي قيمة مقدرة على أساس الواردات السلعية خلال الفترة "يوليو - سبتمبر" من السنة المالية 2018/2019، مقارنة بــ 7.0 شهر بنهاية ديسمبر 2017، و4.9 شهر بنهاية ديسمبر 2016، و3.4 شهر بنهاية ديسمبر 2015، و3.0 شهر بنهاية ديسمبر 2014.
كما أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن إجمالي الودائع لدي البنوك ارتفع إلى 3.7 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2018، مقارنة بـ3.3 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2017، و2.8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2016، و1.9 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2015، و1.6 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2014.
وفي النهاية أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, أن المركز المالي الإجمالي للبنوك قد ارتفع إلى 5.5 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2018، مقارنة بـ4.8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2017، و4.0 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2016، و2.5 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2015، و2.0 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2014.
-
236
-
132
-
99
-
97
-
94
-
81
-
79
-
73
-
67
-
54