3.7 تريليون جنيه ودائع بنكية.. ننشر حصاد القطاع المصرفي خلال الفترة من "2014 - 2018"

كتب- محمد نصار:

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حصاد‎ ‎القطاع المصرفي خلال الفترة من 2014 حتى 2018‏.

وقال المركز، في انفوجرافيك، عبر صفحته الرسمية، على فيسبوك، اليوم السبت، إن صافي ‏الاحتياطيات ‏الدولية ارتفع إلى ‏42.6 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2018، مقارنة بـ‏37.0 مليار ‏دولار بنهاية ديسمبر 2017‏، و‏24.3 مليار ‏دولار بنهاية ديسمبر 2016‏، و‏16.4 مليار ‏دولار بنهاية ديسمبر 2015‏، و‏15.3 مليار ‏دولار بنهاية ديسمبر ‏‏2014‏.

وأضاف المركز، أنه بالنسبة لعدد شهور ‏الواردات السلعية ‏التي يغطيها ‏صافي ‏الاحتياطيات ‏الدولية، فقد ارتفع إلى ‏7.7 شهر بنهاية ديسمبر 2018 وهي قيمة مقدرة على أساس الواردات السلعية خلال الفترة "يوليو - سبتمبر" من السنة المالية 2018/2019‏، مقارنة بــ 7.0 شهر بنهاية ديسمبر 2017‏، و‏4.9 شهر بنهاية ديسمبر 2016‏، و3.4 شهر بنهاية ديسمبر 2015‏، و3.0 شهر بنهاية ديسمبر ‏‏2014‏.

كما أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن إجمالي الودائع ‏لدي البنوك ارتفع إلى ‏3.7 تريليون ‏جنيه بنهاية أكتوبر 2018، مقارنة بـ3.3 تريليون ‏جنيه بنهاية ديسمبر 2017‏، و2.8 تريليون ‏جنيه بنهاية ديسمبر 2016‏، و1.9 تريليون ‏جنيه بنهاية ديسمبر 2015‏، و1.6 تريليون ‏جنيه بنهاية ديسمبر ‏‏2014‏.

وفي النهاية أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, أن المركز المالي ‏الإجمالي للبنوك قد ارتفع إلى 5.5 تريليون ‏جنيه بنهاية أكتوبر 2018، مقارنة بـ4.8 تريليون ‏جنيه بنهاية ديسمبر 2017‏، و4.0 تريليون ‏جنيه بنهاية ديسمبر 2016‏، و2.5 تريليون ‏جنيه بنهاية ديسمبر 2015‏، و‏2.0 تريليون ‏جنيه بنهاية ديسمبر ‏‏2014‏.