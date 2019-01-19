اليوم.. "عبدالعال" يغادر القاهرة لزيارة البرلمان الكويتي

كتب- أحمد علي:

يغادر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، متوجها على رأس وفد برلماني إلى دولة الكويت؛ في زيارة رسمية للبرلمان الكويتي؛ لبحث التعاون المشترك في جميع المجالات.

كان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تلقى دعوة من نظيره مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، خلال زيارته الأخيرة للبرلمان المصري الأسبوع الماضي؛ لتعزيز التعاون المشترك بين برلماني البلدين.