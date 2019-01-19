أكثر الكلمات إنتشاراً

سعيد عبدالغني أمم أفريقيا 2019 حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

اليوم.. "عبدالعال" يغادر القاهرة لزيارة البرلمان الكويتي

07:24 ص السبت 19 يناير 2019
اليوم.. "عبدالعال" يغادر القاهرة لزيارة البرلمان الكويتي

الدكتور علي عبدالعال

كتب- أحمد علي:

يغادر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، متوجها على رأس وفد برلماني إلى دولة الكويت؛ في زيارة رسمية للبرلمان الكويتي؛ لبحث التعاون المشترك في جميع المجالات. 

كان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تلقى دعوة من نظيره مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، خلال زيارته الأخيرة للبرلمان المصري الأسبوع الماضي؛ لتعزيز التعاون المشترك بين برلماني البلدين.

علي عبدالعال البرلمان مجلس الأمة الكويتي مطار القاهرة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان