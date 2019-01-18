"التعليم العالي": مداهمة أكاديمية غير مرخصة بمدينة نصر

كتب- محمد قاسم:

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة فى مداهمة المنشأة المسماة "برو أكاديمي" بمدينة نصر والتي تمارس العملية التعليمية وتسهل الحصول على شهادات أكاديمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة.

أشار التقرير -اليوم الجمعة- إلى مداهمة لجــنة الضبطية القضائيـــة لمقر المنشأة، وتبين عدم وجود سجل تجاري أو بطاقة ضريبية، وأنها تدعي علاقتها بجامعة عين شمس وتستخرج شهادات باسم الجامعة، بالإضافة إلى أنها تعلن عن دبلومات خاصة (تغذية متخصصة، وتغذية رياضية، ودبلومة إدارة السمنة).

وأصدر الوزير قرارًا بغلق المنشأة المذكورة، كما قام بمخاطبة محافظ القاهرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، فضلا عن مخاطبة رئيس جامعة عين شمس للتحقق من علاقة الجامعة بصورة الشهادة التي تمنحها هذه المنشأة.

كما وجه عبد الغفار بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية في مواصلة جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تستخدم في إعطاء دروس خصوصية لطلاب الجامعات بالمخالفة للقانون، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وأهابت الوزارة مجدداً بالطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية والالتزام بما هو موجود على موقع وزارة التعليم العالي من جامعات ومعاهد خاصة، حتى لا يقعوا فريسة لهذه الكيانات الوهمية.