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    رئيس جامعة الأزهر يتفقد مركز القلب ويشيد بالخدمات المقدمة للمرضى

    07:33 م الأربعاء 16 يناير 2019
    رئيس جامعة الأزهر يتفقد مركز القلب ويشيد بالخدمات المقدمة للمرضى

    الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر

    كتب- محمود مصطفى:

    أشاد رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي، بالخدمات التي يقدمها المركز الإسلامي الدولي للقلب التابع للجامعة، للمترددين عليه من مختلف محافظات الجمهورية.

    وأكد المحرصاوي - خلال تفقده مركز القلب اليوم الأربعاء-، أن المركز يعمل وفق رؤية واستراتيجية الدولة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على قوائم الانتظار بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي. 

    من جانبه قال الدكتور على الأمين، مدير مركز القلب إن المركز يقدم خدمات طبية متميزة للمواطنين وبأسعار رمزية في إطار توجه الدولة ورسالة الأزهر الشريف برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة.

    يذكر أن رئيس الجامعة افتتح مؤخرا تجديدات مركز القلب والتي اشتملت على تزويد المركز بأحدث الأجهزة التشخيصية والعلاجية، إضافة إلى أحدث جهاز قسطرة في منطقة الشرق الأوسط.

     

    جامعة الأزهر محمد المحرصاوي المركز الإسلامي الدولي وزارة الصحة هيئة التأمين الصحي

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