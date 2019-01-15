الحكومة تعلن: منظومة الشكاوى نجحت فى التعامل مع استغاثات المواطنين

القاهرة- أ ش أ:

نجحت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بالتعاون مع مسئولى الجهات المعنية، فى التعامل مع عدد من الشكاوى والاستغاثات والبلاغات الواردة من المواطنين خلال الفترة الماضية فى عدة قطاعات، وذلك فى إطار حرص الدولة على متابعة شكاوى المواطنين وتوجيه الجهات الحكومية المختصة بسرعة دراستها وحلها.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعامل الفورى مع شكاوى المواطنين، وتقديم تقرير دورى عما يتم إنجازه من حل لمشاكل المواطنين.

وبدوره، قال الدكتور طارق الرفاعى مدير المنظومة بمجلس الوزراء، إنه يتم التعامل الفورى مع مختلف الشكاوى والاستغاثات التى ترد إلى المنظومة، سواء عن طريق الخط الساخن لمجلس الوزراء، أو الموقع الإلكترونى للمنظومة أو التي يتم رصدها في وسائل الإعلام المختلفة.

وفيما يتعلق بالاستغاثات الواردة من المواطنين وتخص قطاع الصحة، أوضح مدير المنظومة أنها استجابت لعدد من الاستغاثات، منها على سبيل المثال الواردة من والد الطفل م. م. ش، الذى أوضح فيها أن نجله البالغ من العمر 49 يوماً، ومحجوز بالمستشفى الفرنساوي بطنطا، يحتاج إلى تدخل جراحي لإجراء عملية لإزالة انسداد في الأنف، ويشكو والد الطفل من عدم القدرة على تحمل النفقات المالية لإجراء العملية، حيث تم على الفور التنسيق مع الدكتورة سهير عبدالحميد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، والتى كلفت فرع التأمين الصحي بمحافظة الغربية بسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة، وإصدار خطاب للمستشفى بإجراء العملية المطلوبة للطفل على نفقة التأمين الصحى، وتم إجراء العملية للطفل.

كما تم الاستجابة للاستغاثة الواردة من أحد المواطنين من محافظة سوهاج، والذى يطلب إجراء عملية جراحية لزوجته التى تعانى من وجود ورم خبيث بالكلى الشمال وتحتاج لاستئصاله، حيث تم التنسيق مع عميد كلية الطب بجامعة سوهاج، والذى قرر استقبال المريضة وإجراء الجراحة اللازمة لها بمستشفى الأورام بجامعة سوهاج، وتخضع حالياً المريضة للرعاية الطبية اللازمة بعد إجراء العملية.

وفيما يتعلق بالتعامل مع الشكاوى الواردة من المواطنين الخاصة بإزالة المخالفات ومنع التعدى على أملاك الدولة، فقد تمت الإشارة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات للتعامل مع عدد من البلاغات والشكاوى، منها الشكوى الواردة من أحد قاطنى مدينة السلام بشأن قيام أحد البلطجية بالاستيلاء على قطعة أرض مملوكة لشركة الصرف الصحي، وتحويلها إلى جراج، والشروع في تقسيم قطعة الأرض وبيعها دون سند من القانون، حيث تم التنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية للتعامل مع الشكوى واتخاذ اللازم وقيام قسم شرطة السلام بالتنسيق مع رئاسة حي السلام بتنفيذ حملة لإزالة الإشغالات بقطعة الأرض المذكورة وإعادة الشيء لأصله.

وأوضح الرفاعى أنه جرى التنسيق أيضاً بين قسم شرطة حدائق القبة، ورئاسة الحي للتعامل مع الشكوى الواردة من سكان أحد العقارات بشارع الجناين دير الملاك حدائق القبة من استخدام الدور الأرضي بالعقار في أغراض تجارية وإدارية، بالمخالفة للترخيص الصادر للعقار من استخدام هذا الدور لانتظار السيارات، حيث تم إجراء المعاينة بمعرفة الحي، ووجد أن المكان محل الشكوى به مصنع للبلاستيك غير مرخص وبناء عليه أصدر الحي قرار غلق إداري رقم 443، وتم تنفيذ قرار الغلق بالقوة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9690 إدارى قسم شرطة حدائق القبة.

واستجابة للشكوى الواردة من إحدى المواطنات بحي اسبيكو الجديد مدينة السلام، من قيام بعض الخارجين عن القانون بالإتجار بالمخدرات بقطعة أرض فضاء بها محطة تجميع صرف صحى وأشجار، فقد تم على الفور التواصل مع وزارة الداخلية، التى قامت بتنفيذ حملة أمنية بالمنطقة محل الشكوى والأماكن المجاورة، حيث أسفرت عن ضبط 3 متهمين بقضايا الإتجار بمواد مخدرة وتم تحرير محاضر لهم وعرض المتهمين على النيابة التي باشرت أعمالها، وأفادت الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية باستمرار تكثيف الحملات الأمنية لضبط كل من يخل بالأمن العام.

وفيما يتعلق بالبلاغات الواردة حول الحالات الإنسانية فقد تم التعامل مع البلاغ الوارد من المواطنة ر . إ . ا، والتى أفادت بوجود شاب يبيت في شارع الدكتور محمد خيري متفرع من ميدان الباشا منطقة المنيل منذ عدة أيام، حيث تم توجيه الشكوى لوزارة التضامن الاجتماعى، وقيام فريق التدخل السريع بالوزارة بالتوجه إلى الموقع المشار إليه، وتم العثور على الحالة وهى لشاب يدعي ح. م. ا. ويبلغ من العمر 36 عاما، وكان يعمل بشركة مصاعد وتركها ولا يحمل أي أوراق ثبوتية، وتم إقناعه بالانتقال إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية حيث قام الفريق بنقل الشاب إلى دار "معانا لإنقاذ إنسان" بالهرم.

وأخيراً استجابة للشكاوى الواردة من المواطنين حول عدم جودة حالة مياه الشرب بشارعي ثابت حسين، وعبدالمنعم محمود بمنطقة بولاق الدكرور، فقد تم توجيهها للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث أوضحت أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكات المياه بشارعي ثابت حسين وعبدالمنعم محمود بمنطقة بولاق الدكرور، ووجه مسئولو شركة مياه الشرب بتغيير خط المياه الموجود بالشوارع المذكورة، وتغيير الخط بشارع ثابت حسين بطول 70 مترا و11 وصلة منزلية، وشارع عبدالمنعم محمود بطول 20 مترا و9 وصلات منزلية، وبالمتابعة تم التأكد من إزالة أسباب الشكوى.