عبد العال: "الدولة العميقة ضد التطوير ومش عاوزها في جهاز النقل الجديد"

كتب- أحمد علي:

طالب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بتلافي أخطاء الفترات السابقة، قائلأ: "مش عايز أعمل جهاز نقل، فيه الدولة العميقة كلها لأن الموظفين دول ضد التطوير وهم ضد تطوير أي جهاز، ومش عايزها تبقى موجودة في جهاز النقل الجديد".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان: "الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي"

ووجه عبد العال، كلمته لوزير النقل الدكتور هشام عرفات، قائلًا: "بقولك من دلوقتي لو نفس الموظفين هما اللي أداروا الجهاز الجديد، هتبقى النتيجة مش كده".

وأوضح النائب أحمد خليل عضو مجلس النواب، أن قانون تنظيم النقل البري سيكون للوزارة دور أكبر فيه بعد إقرار القانون والبلد لم تتغير قيد أنملة "بلد الكتالوج الواحد بلد الموظفين ونحتاج لمثل هذا القانون حتى ينظم النقل ويكون هناك مرجع في ذلك وهو جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي".

من جانبه أكد النائب محمد الحسيني، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، لم يذكر في مواده القضاء على العشوائيه والمواقف والساحات التي مازالت تعمل بدون ضوابط .

وتساءل الحسيني في كلمته: "إزاي وزارة النقل تعمل مشاريع بـ6 مليارات جنيه ولا تحصل إلا 26 مليونًا من إجمالي المحافظات؟ أين الإيرادات يوجد إهمال ويوجد عشوائية لابد من الأخذ في الاعتبار هذه المسائل حين وضع القانون، وأعلم أن الجميع يريد تعظيم موارد الدولة ولكن أين الإجراءات في ذلك".