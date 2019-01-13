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    مقترح برلماني لإنشاء سكة حديد من سيوة لمطروح مرورًا بالإسكندرية

    01:21 م الأحد 13 يناير 2019
    مقترح برلماني لإنشاء سكة حديد من سيوة لمطروح مرورًا بالإسكندرية

    مجلس النواب

    كتبت- ميرا إبراهيم:

    تقدم النائب مهدي العمدة، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، باقتراح برغبة إلى المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بشأن إنشاء خط سكك حديدية من سيوه، إلى ميناء جرجوب البحري الجديد بغرب مطروح وربط الخط بسكك حديد مطروح إسكندرية، وبالتالي باقي أنحاء البلاد.

    وقال العمدة، في بيان، إن الاقتراح يأتي لخدمة وتنمية السياحة لمطروح وواحة سيوة ذات المزارات السياحية، إلى جانب خدمة مناجم الملح التي تزخر وتنفرد بها واحة سيوه والذي يتم تصديره حاليا عن طريق موانئ دمياط والإسكندرية.​

    مجلس النواب مهدي العمدة مصطفى مدبولي مجلس الوزراء هشام عرفات

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