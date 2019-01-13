مقترح برلماني لإنشاء سكة حديد من سيوة لمطروح مرورًا بالإسكندرية

كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدم النائب مهدي العمدة، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، باقتراح برغبة إلى المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بشأن إنشاء خط سكك حديدية من سيوه، إلى ميناء جرجوب البحري الجديد بغرب مطروح وربط الخط بسكك حديد مطروح إسكندرية، وبالتالي باقي أنحاء البلاد.

وقال العمدة، في بيان، إن الاقتراح يأتي لخدمة وتنمية السياحة لمطروح وواحة سيوة ذات المزارات السياحية، إلى جانب خدمة مناجم الملح التي تزخر وتنفرد بها واحة سيوه والذي يتم تصديره حاليا عن طريق موانئ دمياط والإسكندرية.​