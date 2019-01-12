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"بطاطين وسلع".. برلماني يدشن حملة "لمواجهة الصقيع"

12:53 م السبت 12 يناير 2019
"بطاطين وسلع".. برلماني يدشن حملة "لمواجهة الصقيع"

النائب سليمان العميري عضو مجلس النواب

كتب- أسامة عبدالكريم:

أعلن النائب سليمان العميرى، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، عن توزيع عدد من البطاطين والسلع الأساسية على غير القادرين بالمحافظة.

وقال العميرى، في بيان صحفى اليوم، إنه أعلن عن تدشين حملة مصغيرة بالمحافظة تحت مظلة مبادرة حياة كريمة باسم "مواجهة الصقيع والبرد"، الهدف منها توزيع عدد من البطاطين والسلع الأساسية على المواطنين يوم من كل أسبوع من خلال التواصل مع غير القادرين بالاستعانة بقاعدة بيانات وزارة التضامن.

وأكد "العميري"، أن القيادة السياسية حريصة على الاهتمام بملف الحماية الاجتماعية وهذا منذ توليه الحكم وهذا المبادرة تأتي لتؤكد اهتمام رئيس الجمهورية بالمواطن المصري وخاصة غير الفئات غير القادرة، لافتا إلى بدء توزيع عدد من البطاطين والسلع الأساسية على الفئات غير القادرة بداية من اليوم وستكون بداية من الأسبوع المقبل، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالعمل الأهلي والجهود الذاتية.​

سليمان العميرى مجلس النواب محافظة مطروح حملة لمواجهة الصقيع

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