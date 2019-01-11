الكنيسة الأرثوذكسية: زيارة "بومبيو" أعطت رسائل مهمة للداخل والخارج

(مصراوي):

أكد القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن زيارة مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي لكاتدرائية "ميلاد المسيح" في العاصمة الإدارية الجديدة، كانت إيجابية للغاية وأعطت رسائل مهمة للداخل والخارج.

وحول ردود أفعال وزير الخارجية الأمريكي عن الزيارة، قال القس بولس حليم، في تصريح اليوم الجمعة، إن وزير الخارجية الأمريكي أبدى إعجابه بكاتدرائية "ميلاد المسيح" والأيقونات القبطية المميزة التى تتزين بها الكاتدرائية، فضلا عن الشكل المعماري العام، وكذلك الزمن القياسي الذى تم فيه تشييد الكاتدرائية والذى استغرق عامين فقط، وأعرب عن سعادته بالتواجد في كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة، وأنه أمر يعكس حرية الأديان في مصر، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نجح في بناء أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط، وأنه منح أيضا فرصة حرية العبادة.

وقال المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن تزامن افتتاح كاتدرائية "ميلاد المسيح" مع مسجد "الفتاح العليم" أمر أشادت به كافة دول العالم وليس وزير خارجية أمريكا فقط، وتم تناقله عبر كافة وسائل الإعلام العالمية ووكالات الأنباء في مختلف الدول.

وكان وفد من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يضم الأنبا دانيال أسقف كنائس المعادي سكرتير المجمع المقدس والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية والقس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية استقبل أمس وزير خارجية أمريكا بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، التى افتتحها الرئيس السيسي الأحد الماضي بالتزامن مع مسجد "الفتاح العليم".



