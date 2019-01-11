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    مصادر: سعر تذكرة معرض الكتاب في يوبيله الذهبي 3 جنيهات

    08:13 م الجمعة 11 يناير 2019
    مصادر: سعر تذكرة معرض الكتاب في يوبيله الذهبي 3 جنيهات

    معرض القاهرة الدولي للكتاب

    كتب- محمد عاطف:

    أكدت مصادر مطلعة بهيئة الكتاب، أن سعر تذكرة دخول اليوبيل الذهبي للمعرض، الذي سينطلق يوم 22 يناير الجاري في أرض مصر للمعارض بالتجمع الخامس، سيكون 3 جنيهات.

    وأشارت المصادر، لـ"مصراوي"، إلى أن ارتفاع سعر التذكرة من جنيه إلى 3 جنيهات يعود إلى الاتفاقات التي تمت بين هيئة الكتاب والشركة الراعية لليوبيل الذهبي والتي ستكون إيرادات تذاكر دخول الجماهير من نصيبها، مؤكدة أن الهيئة رفضت رفع أسعار التذاكر عن 3 جنيهات حتى لا يترتب على ذلك زيادة الأعباء على المواطن العادي.

    يشار إلى أن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 50، اليوبيل الذهبي، تنطلق يوم 22 يناير الجاري، وتستمر حتى يوم 5 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، على مساحة ٤٥٠٠٠ متر مربع، بمشاركة ١٦٩ ناشر يمثلون ٣٥ دولة.

    ويتضمن المعرض ٧٢٣ جناحًا، ويصل عدد الناشرين المصريين ٧٤٨، ويكون العدد الإجمالي للناشرين ١٢٧٣.

    معرض الكتاب تذكرة معرض الكتاب
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