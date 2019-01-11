وزير النقل يشهد حفل تخرج الدفعة الـ90 لطلبة كلية النقل البحري

كتب- أحمد نجيب:

شهد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، فعاليات حفل تخرج الدفعة الـ90 لطلبة كلية النقل البحرى بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

حضر الحفل: الفريق مهاب مميش - رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية والدكتور عبد العزيز قنصوة - محافظ الأسكندرية، واللواء عادل الغضبان - محافظ بورسعيد و المستشار أحمد أبو العزم - رئيس مجلس الدولة و الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وقال وزير النقل، إن حفل تخريج أحد دفعات الأكاديمية تعد من أهم المناسبات العلمية لكل معلم ودارس وأنتهز هذه الفرصة لأتوجه بالتهنئة للخريجين الجدد متمنيا لهم النجاح والتوفيق فى حياتهم العملية المقبلة فهم أمل مصر بإعتبارهم من أهم الكوادر المؤهلة والمدربة وفقا لأحدث النظم العالمية فى مجال النقل البحرى القادرين على المنافسة في السوق المحلي والعالمي، مضيفًا أن اليوم لا يقاس تقدم الأمم بما لديها من ثروات بقدر ما يقاس بما لديها من عقول مفكرة وأيدي عاملة ماهرة.

وأكد "عرفات"، التعاون المشترك والمستمر بين وزارة النقل وهيئة قناة السويس بقيادة الفريق مهاب مميش و الأكاديمية بقيادة الدكتور اسماعيل عبد الغفار في جميع المجالات التي تدعم نشاط النقل واللوجيستيات في مصر وخصوصا النقل البحري الذي يعد أحد الركائز الأساسية في التنمية المستدامة.

وأشار وزير النقل إلى أن صناعة النقل البحري حاليًا تواجه تحديات كبرى في ظل أوضاع اقتصادية ودولية متغيرة بالإضافة الى اشتداد المنافسة على التجارة البحرية العالمية وعلى الموانى، الأمر الذى يتطلب ضرورة تطوير وتحسين الأداء ورفع كفاءة الخدمات والالتزام بمعايير السلامة والأمن الدولية ورفع القدرة التنافسية للموانى المصرية والتكامل فيما بينها والعمل على تحديثها وتطويرها حتى نتمكن من المنافسة مع الموانى الأخرى وتعظيم الاستفادة من موقع مصر الفريد يتطلب منا بذل المزيد من الجهد فى وضع استراتيجية تبرز تميز هذا الموقع فى خلق موانئ محورية تدار على أعلى مستويات الكفاءة والاتقان.

يذكر أن عد الخريجيين يبلغ 75 خريجاً من قسمى الملاحة والهندسة البحرية حيث ينتمى خريجيي الدفعة الـ90 لكلية النقل البحرى لجنسيات ثلاث دول هي "مصر، الكويت، اليمن".​