محافظ القاهرة: توفير حافلات النقل العام والخاص لخدمة رواد معرض الكتاب

القاهرة - أ ش أ:

قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إن المحافظة تتعاون مع الهيئة العامة للكتاب؛ لتوفير حافلات تابعة لهيئة النقل العام والخاص وكذلك سيارات "السرفيس"؛ لنقل المواطنين من الميادين العامة وأماكن التجمعات وصولا لمعرض الكتاب الدولي، بمركز المعارض الدولية الجديد بالتجمع الخامس، في دورته الخمسين تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف محافظ القاهرة- في تصريح اليوم الجمعة- أن الحافلات ستعمل على مدار اليوم طوال فترة تشغيل المعرض- المقام خلال الفترة من 23 يناير حتى 5 فبراير الجاري- على أن يتم تحديد أسعار الانتقال لكل فئة والإعلان عنها بالوسائل المختلفة وتعريف رواد المعرض بها؛ تيسيرا على المواطنين لسهولة الانتقال.

من جهته، قال رئيس هيئة النقل العام اللواء رزق علي، إنه تم الاتفاق على تخصيص 6 خطوط خدمة خاصة؛ لنقل المواطنين ورواد المعرض بحافلات الهيئة بواقع 10 أتوبيسات لكل خط.

وأشار إلى الخطوط المخصصة وهي "ميدان عبد المنعم رياض مرورا برمسيس ثم العباسية وجامعة الأزهر ومحور المشير، ومن ميدان العباسية مرورا بنادي السكة وجامعة الأزهر إلى معرض الكتاب، ومن النزهة الجديدة مرورا بميدان السبع عمارات ومكرم عبيد ومصطفى النحاس إلى المعرض، ومن الأميرية مرورا بميدان المطرية والحلمية ثم ميدان رابعة الى الحي السابع والسفارات ثم المعرض، ومن ميدان الجيزة مرورا بجامعة القاهرة ثم السيدة عائشة والأوتوستراد إلى المعرض، ومن منطقة صقر قريش مرورا بكارفور المعادي ونادي وادي دجلة والطريق الدائري إلى المعرض، وقد تم اختيار هذه الميادين؛ لسهولة الانتقال إليها من كل اتجاه من القاهرة".

بدوره، قال اللواء عمرو جمجوم المدير التنفيذي لمشروع النقل الجماعي بالقاهرة إنه تم تحديد 5 مواقف عمومية لنقل الركاب منها إلى المعرض، وهي "مواقف السلام والسيدة عائشة وميدان عبد المنعم رياض وأحمد حلمي وموقف توشكي بحلوان"، مشيرا إلى إلزام السائقين المحددين لتقديم الخدمة لوضع ملصق على واجهة السيارة، موضحا به تخصيصه لخدمة المعرض وتعريفة النقل المحددة، وكذالك خط السير لسهولة استدلال المواطنين على المركبات المخصصة.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور هشام طه رئيس مجلس إدارة شركة مواصلات مصر إن الشركة ستوفر 32 حافلة على خطين أولها يبدأ من عبد المنعم رياض مرورا بميدان رمسيس العباسية ونادي السكة وصولا إلى القاهرة الجديدة، بينما يخدم الخط الثاني الركاب القادمين من مترو سرايا القبة وميدان روكسي والكربة ومصر الجديدة ومدينة نصر وصولا إلى القاهرة الجديدة.

وأضاف أن الشركة ستقوم بتقديم خصم خاص بداية من يناير الحالي حتى انتهاء المعرض يمثل حوالي 35% للركاب حاملي كارت (مواصلاتي) لتصل قيمة التذكرة بالكارت حوالي 8 جنيهات في الرحلة ولتشجيع الركاب على منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، ويمكن الحصول على كارت الدفع الإلكتروني (مواصلاتي) من سائقي الخطين، ويمكن إعادة شحن كارت من ماكينة (فوري) المنتشرة بأنحاء الجمهورية.