مذكرات "كاريوكا" للكاتب محمد توفيق.. قريبًا

القاهرة- مصراوي:

تصدر دار نهضة مصر للنشر والتوزيع، قريبًا، كتاب مذكرات "كاريوكا" للكاتب الصحفي محمد توفيق.

ومن المقرر أن يُعرض الكتاب في اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ50 لعام 2018، والذي تنطلق فعالياته 23 يناير الجاري.

ويجمع كتاب "مذكرات تحية كاريوكا" بين كتابات الأديب الراحل صالح مرسي عن نشأة "كاريوكا" وطفولتها وما لا يعرفه الكثيرون عنها قبل شهرتها، أما الجزء الثاني داخل الكتاب، يوثق من خلاله الجانب الاجتماعي الاَخر الخاص بـ"كاريوكا" والمرتبط بمراحل أخرى في حياتها بعد شهرتها وعن تفاصيل كثيرة مرتبطة بسجنها، وعلاقتها بالرؤساء محمد نجيب وجمال عبد الناصر والسادات ومبارك.

كما يتضمن الكتاب قصة أزواج "كاريوكا" الـ17، وقصة حبها للكاتب الكبير أحمد رجب التي يتم الكشف عن تفاصيلها لأول مرة، وغيرها من الحكايات المدهشة.