بالصور| إقبال كبير من السياح على المتحف المصري في أول أيام 2019

كتبت- ياسمين محمد:

تصوير- جلال المسري:

شهد المتحف المصري، إقبالًا كثيفًا، من السائحين، اليوم الثلاثاء، أول أيام العام الميلادي الجديد 2019.

وكانت صباح عبد الرازق، مدير عام المتحف المصري، أكدت أن المتحف يشهد إقبالًا غير مسبوق من السائحين خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى استمرار الزيادة في الأعداد، مشيرة إلى أن هذه الفترة تمثل ذروة الموسم السياحي في مصر.

وكانت مجلة "فوربس" الأمريكية" نصحت السائحين بزيارة مصر خلال عام 2019، مؤكدة تحسن الوضع الأمني وزوال التوترات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.