"عاشور" لوفد محاميي الإسكندرية: قوة النقابة بأعضائها



كتب- مصطفى علي:

استقبل سامح عاشور نقيب المحامين، وفدًا كبيرًا من محاميي الإسكندرية تجاوز الـ 50 محامٍ اليوم الثلاثاء، بحضور سيد نايف عضو مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجلس فرعية غرب الإسكندرية محمد متولي، ورزق الهواري، وخلف شعيب.

وقدم المحامون تهنئتهم للنقيب العام بمناسبة العام الجديد، مؤكدين حضورهم بجلسة قضية التعليم المفتوح يوم 15 يناير الجاري بكثافة.

كما شدد المحامون على أن المعركة تخص وتهم كافة المحامين، لبناء النقابة من جديد، وذلك عقب القرارات الثورية لمجلس النقابة العامة برئاسة "عاشور"، وخاصة فيما يتعلق بتنقية الجداول من غير المشتغلين ورفض قيد خريجي التعليم المفتوح بجداول النقابة.

وقال أحد المحامين المشاركين: "نحن لن نشارك بالقضية للدفاع عن سامح عاشور فهو محامي قدير وكفيل بالدفاع عن نفسه، ولكن نشارك للدفاع عن قيمة المهنة ونقابتنا، ورمز المحاماة المتمثل في منصب النقيب العام".

من جهته، شكر "عاشور" كافة المحامين الحضور على موقفهم المشرف، مشيرا إلى أن قوة النقابة في أعضائها المحامين الممارسين للمهنة المدافعين على رسالة المحاماة وقيمتها.

وشدد "عاشور" على ضرورة الالتزام الكامل بالاحترام وقيمة وسلوك المحامين، مؤكدا: "ستعبر النقابة تلك المحنة على خير".

وأضاف النقيب العام، أن قيمة المحامي تضاعفت عقب قرارات التنقية واقتصار جداول النقابة على المحامين المشتغلين فقط، مردفا: "أكاديمية من أهم ما تضمنته تعديلات قانون المحاماة وسيكون الحصول على دبلومة منها، أو تحضير ماجستير على أقل بأحد الجامعات المصرية شرطا للقيد بالجدول العام للنقابة".