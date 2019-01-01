وزير القوى العاملة يتابع صرف مستحقات وعودة جثمان مصري توفّي بالسعودية

كتب- أسامة عبدالكريم:

أصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بجدة في المملكة العربية السعودية، بمتابعة مستحقات ومكافأة نهاية الخدمة للمواطن المصري المتوفى منصور عبدالغني عفيفي، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وحسب بيان، اليوم الثلاثاء، تلقى الوزير تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي، أوضح فيه عثمان رمضان المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بحدة، أن المواطن منصور عبدالغني عفيفي توفي في المستشفى العام بمحايل عسير، ويبلغ من العمر ٤٦ سنة، ويعمل في مجال بيع المطابخ بمنطقة عسير، وعمل ذووه توكيلًا لأحد معارفة بالمملكة لاتخاذ إجراءات شحن الجثمان لمصر وفقا لرغبة أهله، ويتواصل المكتب مع الكفيل لصرف مستحقات المتوفى ومكافأة نهاية الخدمة.