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    جولة ميدانية لرئيس موانئ البحر الأحمر في "السويس والزيتيات"

    12:10 م الثلاثاء 01 يناير 2019
    جولة ميدانية لرئيس موانئ البحر الأحمر في "السويس والزيتيات"

    اللواء بحري أيمن صالح

    كتب- أحمد نجيب:

    أجرى اللواء بحري أيمن صالح، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمرـ أولى جولاته الميدانية بموانىء السويس والزيتيات؛ لتفقد ومتابعة سير العمل.

    وحسب بيان،اليوم الثلاثاء، وجه "صالح"، برفع مساحات الأراضي المشغولة والمؤجرة للشركات العاملة بالميناء؛ للتأكد من التزام الشركات بالمساحات المخصصة لها من الهيئة وتوقيع غرامات على الشركات المخالفة وتحديد مساحة الأراضى بالميناء، ومنع التعدي على الأراضي المملوكة للهيئة، والتأكيد على تحصيل مستحقات الهيئة لصالح الدولة وإزالة كافة المخلفات والهدم والتخلص من الرواكد بالميناء.

    وشدد صالح على ضرورة الاستفادة القصوى من الأرصفة الحالية وتعميق الغاطس والاستفادة من المساحات الخلفية للأرصفة كساحات تخزينية لتعظيم العائد والعمل على الانتهاء من تطبيق منظومة الشباك الواحد بالتنسيق مع الجهات المختصة بالموانئ وتعلية أسوار الميناء لتأمينها ضد الأعمال التخريبية وتطبيق منظومة التأمين للموانئ البحرية.

    موانئ البحر الأحمر السويس جولة ميدانية بحري أيمن صالح موانىء السويس

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