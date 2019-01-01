30 يومًا إجازات في 2019.. ننشر خريطة العطلات الرسمية للعام الجديد
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كتب- محمد نصار:
يبدأ اليوم الثلاثاء، العام الميلادي الجديد 2019، ويعد عامًا مليئًا بالإجازات والعطلات الرسمية.
ويشمل العام الجديد، 9 أشهر، بها إجازات رسمية بخلاف أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع، بينما تغيب هذه الإجازات الرسمية عن 3 أشهر فقط، هي: (مارس - سبتمبر - ديسمبر).
وينشر مصراوي، الخريطة الكاملة للإجازات الرسمية مدفوعة الأجر بالنسبة للمصالح الحكومية والمؤسسات الخاصة خلال عام 2019.
يناير
يضم شهر يناير 3 إجازات وعطلات رسمية بخلاف أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع هي:
- عيد الميلاد - الاثنين 7 يناير 2019.
- عيد الشرطة وثورة يناير - الجمعة 25 يناير 2019.
- إجازة نصف العام الدراسي ومدتها 15 يومًا تبدأ من 20 وحتى 4 فبراير 2019.
فبراير
بخلاف الأيام الثلاثة الأولى من الشهر والتي تتبع إجازة نصف العام الدراسي لا توجد أي عطلات رسمية في شهر فبراير.
مارس
- لا توجد أي عطلات رسمية في شهر مارس 2019 بخلاف أيام الجمعة والسبت.
أبريل
- شم النسيم - الاثنين 15 أبريل 2019
- تحرير سيناء - الخميس 25 أبريل 2019.
مايو
- عيد العمال - الأربعاء 1 مايو 2019.
يونيو
- عيد الفطر المبارك لمدة 3 أيام، تبدأ من السبت 1 يونيو وحتى الاثنين 3 يونيو 2019.
- ثورة 30 يونيو - الأحد 30 يونيو 2019.
يوليو
- ثورة يوليو - الثلاثاء 23 يوليو 2019.
أغسطس
- وقفة عرفات - الأربعاء 7 أغسطس 2019.
- عيد الأضحى المبارك - 4 أيام تبدأ من الخميس 8 أغسطس حتى الأحد 11 أغسطس 2019.
سبتمبر
- لا توجد إجازات رسمية في شهر سبتمبر 2019.
أكتوبر
- انتصار السادس من أكتوبر - الأحد الموافق 6 أكتوبر 2019.
نوفمبر
- المولد النبوي الشريف - السبت 11 نوفمبر 2019.
ديسمبر
- لا توجد إجازات رسمية في شهر ديسمبر 2019 بخلاف يومي الجمعة والسبت.
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