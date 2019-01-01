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    30 يومًا إجازات في 2019.. ننشر خريطة العطلات الرسمية للعام الجديد

    11:37 ص الثلاثاء 01 يناير 2019
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    كتب- محمد نصار:
    يبدأ اليوم الثلاثاء، العام الميلادي الجديد 2019، ويعد عامًا مليئًا بالإجازات والعطلات الرسمية.
    ويشمل العام الجديد، 9 أشهر، بها إجازات رسمية بخلاف أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع، بينما تغيب هذه الإجازات الرسمية عن 3 أشهر فقط، هي: (مارس - سبتمبر - ديسمبر).
    وينشر مصراوي، الخريطة الكاملة للإجازات الرسمية مدفوعة الأجر بالنسبة للمصالح الحكومية والمؤسسات الخاصة خلال عام 2019.

    يناير
    يضم شهر يناير 3 إجازات وعطلات رسمية بخلاف أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع هي:
    - عيد الميلاد - الاثنين 7 يناير 2019.
    - عيد الشرطة وثورة يناير - الجمعة 25 يناير 2019.
    - إجازة نصف العام الدراسي ومدتها 15 يومًا تبدأ من 20 وحتى 4 فبراير 2019.

    فبراير
    بخلاف الأيام الثلاثة الأولى من الشهر والتي تتبع إجازة نصف العام الدراسي لا توجد أي عطلات رسمية في شهر فبراير.

    مارس
    - لا توجد أي عطلات رسمية في شهر مارس 2019 بخلاف أيام الجمعة والسبت.

    أبريل
    - شم النسيم - الاثنين 15 أبريل 2019
    - تحرير سيناء - الخميس 25 أبريل 2019.

    مايو
    - عيد العمال - الأربعاء 1 مايو 2019.

    يونيو
    - عيد الفطر المبارك لمدة 3 أيام، تبدأ من السبت 1 يونيو وحتى الاثنين 3 يونيو 2019.
    - ثورة 30 يونيو - الأحد 30 يونيو 2019.

    يوليو
    - ثورة يوليو - الثلاثاء 23 يوليو 2019.

    أغسطس
    - وقفة عرفات - الأربعاء 7 أغسطس 2019.
    - عيد الأضحى المبارك - 4 أيام تبدأ من الخميس 8 أغسطس حتى الأحد 11 أغسطس 2019.

    سبتمبر
    - لا توجد إجازات رسمية في شهر سبتمبر 2019.

    أكتوبر
    - انتصار السادس من أكتوبر - الأحد الموافق 6 أكتوبر 2019.

    نوفمبر
    - المولد النبوي الشريف - السبت 11 نوفمبر 2019.

    ديسمبر
    - لا توجد إجازات رسمية في شهر ديسمبر 2019 بخلاف يومي الجمعة والسبت.

    عام 2019 العطلات الرسمية اجازات الحكومة

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