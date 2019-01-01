30 يومًا إجازات في 2019.. ننشر خريطة العطلات الرسمية للعام الجديد

كتب- محمد نصار:

يبدأ اليوم الثلاثاء، العام الميلادي الجديد 2019، ويعد عامًا مليئًا بالإجازات والعطلات الرسمية.

ويشمل العام الجديد، 9 أشهر، بها إجازات رسمية بخلاف أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع، بينما تغيب هذه الإجازات الرسمية عن 3 أشهر فقط، هي: (مارس - سبتمبر - ديسمبر).

وينشر مصراوي، الخريطة الكاملة للإجازات الرسمية مدفوعة الأجر بالنسبة للمصالح الحكومية والمؤسسات الخاصة خلال عام 2019.

يناير

يضم شهر يناير 3 إجازات وعطلات رسمية بخلاف أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع هي:

- عيد الميلاد - الاثنين 7 يناير 2019.

- عيد الشرطة وثورة يناير - الجمعة 25 يناير 2019.

- إجازة نصف العام الدراسي ومدتها 15 يومًا تبدأ من 20 وحتى 4 فبراير 2019.

فبراير

بخلاف الأيام الثلاثة الأولى من الشهر والتي تتبع إجازة نصف العام الدراسي لا توجد أي عطلات رسمية في شهر فبراير.

مارس

- لا توجد أي عطلات رسمية في شهر مارس 2019 بخلاف أيام الجمعة والسبت.

أبريل

- شم النسيم - الاثنين 15 أبريل 2019

- تحرير سيناء - الخميس 25 أبريل 2019.

مايو

- عيد العمال - الأربعاء 1 مايو 2019.

يونيو

- عيد الفطر المبارك لمدة 3 أيام، تبدأ من السبت 1 يونيو وحتى الاثنين 3 يونيو 2019.

- ثورة 30 يونيو - الأحد 30 يونيو 2019.

يوليو

- ثورة يوليو - الثلاثاء 23 يوليو 2019.

أغسطس

- وقفة عرفات - الأربعاء 7 أغسطس 2019.

- عيد الأضحى المبارك - 4 أيام تبدأ من الخميس 8 أغسطس حتى الأحد 11 أغسطس 2019.

سبتمبر

- لا توجد إجازات رسمية في شهر سبتمبر 2019.

أكتوبر

- انتصار السادس من أكتوبر - الأحد الموافق 6 أكتوبر 2019.

نوفمبر

- المولد النبوي الشريف - السبت 11 نوفمبر 2019.

ديسمبر

- لا توجد إجازات رسمية في شهر ديسمبر 2019 بخلاف يومي الجمعة والسبت.