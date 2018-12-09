  • عاجل:المتحدث العسكري يعلن عن وظائف شاغرة بالمدينة الصناعية بالروبيكي (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    القمة الخليجية منتدى إفريقيا 2018 الطقس الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

    "زراعة البرلمان" توافق مبدئياً على مشروع قانون "تحسين الأراضي"

    12:59 م الأحد 09 ديسمبر 2018
    "زراعة البرلمان" توافق مبدئياً على مشروع قانون "تحسين الأراضي"

    مجلس النواب

    كتب - أحمد علي:

    وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الشعيني رئيس اللجنة، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 في شأن تحسين وصيانة الأراضي الزراعية وصيانتها.

    ومن جانبه، أكد النائب هشام الشعيني، أهمية مشروع القانون، في الحفاظ على جودة الأراضى الزراعية، والنهوض بالزراعة المصرية.

    وأكد النائب هشام الحصري، وكيل اللجنة، ضرورة الإسراع في تطوير أساليب الرى، سواء بالتنقيط أو غيرها من الطرق الحديثة، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه تقليل الحشائش بالأراضي وزيادة الرقعة الزراعية.

    واقترح الحصري أن يتم توعية الفلاح بتلك الاستفادات، وتوفير قروض ميسرة من البنك الزراعي للتحويل إلى تلك الطرق الحديثة في الري بعيدًا عن طريقة الري بالغمر، تسهيلا عليه.

    مجلس النواب لجنة الزراعة البرلمان المصري مشروع قانون تحسين الأراضي

    الخبر التالى:

    وفد أمني أمريكي يبدأ جولته التفقدية بمطار القاهرة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان