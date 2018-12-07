غادة والي توقع بروتوكول تعاون مع شركة حاضنات بهدف اكتشاف رواد الأعمال

القاهرة- أ ش أ:

وقعت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وشركة "فلات 6 لابز للحاضنات"، وذلك على هامش مؤتمر "RiseUp" لرواد الأعمال والمقام في الجامعة الأمريكية في القاهرة اليوم.

ويتضمن البروتوكول تنظيم دورات وجلسات استنباط أفكار لمساعدة الشباب على الخروج بأفكار لحل المشاكل المرتبطة بالمجتمع المحيط بهم، من خلال تجميع أفكار الشباب المناسبة لحل بعض المشاكل المجتمعية وإمكانية إلحاقهم بحاضنة في حال تميز الأفكار.

وقالت والي إنه تم تخصيص ١٥ مليون جنيه لكي نكتشف في كل المحافظات مبدعين ومبتكرين ورواد أعمال، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي لديها برنامج "مستقبلنا في أيدينا" ذهب لكل المحافظات ودرّب ٣٠ ألف شاب على تحديد المشاكل في المحافظات وما الذي تحتاجه كل محافظة عن طريق تنظيم مقابلات مع الأهالي لتحديد ما هي المشاكل والأفكار والمشروعات التي تحتاجها المحافظات.

وقالت والي إننا نحتاج إلى التتجول في المحافظات واكتشاف الشباب ورواد الأعمال؛ موضحة أن 80 ٪ من قوة مصر موجودة في المحافظات التي يسكنها شباب لديهم أفكار جميلة ورواد أعمال يحتاجون لمن يكتشفهم بداية من حلايب وشلاتين إلى الإسكندرية.

وأوضحت والي أن هذه المبادرة تحاول بها الوزارة أن تصل للأفكار والشباب ورواد الأعمال لكي يدخلوهم حاضنة تدريبية يتعلموا فيها تحويل الفكرة إلى مشروع وواقع، مشيرة إلى أنه من الممكن تمويل المشروعات المتميزة بقروض من بنك ناصر الاجتماعي.

وتوفر الشركة التدريب اللازم لرواد الأعمال وتوفير "حاضنة أعمال" لمشروعاتهم وذلك من خلال برنامج "مصر تبدأ"، من خلال ميزانية إجمالية مقدرة بـ 15 مليون جنيه على مدار عاميين وهو الزمن المتبقي للبرنامج.

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