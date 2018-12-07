وزير النقل يبحث مع نظيره الموزمبيقي التعاون المشترك

كتب - أحمد نجيب:

بحث الدكتور هشام عرفات وزير النقل، مع نظيره الموزمبيقي كارولس فورتس اليوم الجمعة، التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة.

وبحث الجانبان الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات السكك الحديدية والطرق والنقل النهري خاصة مع التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل في مصر والذي كان من أبرز مؤشراته تقدم تصنيف مصر في كافة قطاعات النقل وفقا لمؤشرات التنافسية الدولية حيث أكد عرفات استعداد مصر لنقل الخبرات والتدريب في هذا المجالات إلى الجانب الموزمبيقي.

وفي قطاع النقل البحري أشار عرفات إلى إمكانية تدرييب الجانب الموزمبيقي من خلال معهد تدريب الموانئ ومحطات تشغيل الحاويات.

وفي إطار التباحث حول التعاون في مجال الطرق والكباري أشاد وزير النقل الموزمبيقي بقدرة الحكومة المصرية على تنفيذ 7000 كم خلال 4سنوات وهو ما أرجعه الدكتور هشام عرفات إلى المشروع القومي للطرق الذي أطلقه الرئيس السيسي في ظل الإرادة السياسية غير المسبوقة التي تدعم تنفيذ تلك المشروعات.

كما تطرقت المناقشات إلى التعاون في مجال السكك الحديدية حيث تعد مصر من أقدم دول العالم التي تستخدم هذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا وتتمتع بخبرات كبيرة في هذا المجال.

وأكد عرفات على إمكانية نقل الخبرات والتدريب للعاملين في هذا المجال بدولة موزبيق من خلال معهد وردان لتدريب وتأهيل العاملين بالسكك الحديدية، والذي يشتمل على ورش ومحاكيات ودروات تدريبة في كافة قطاعات السكك الحديدية (إشارات - صيانة وإصلاح المعدات - هندسة السكة - قيادات الجرارات)

وأشاد وزير النقل بدولة موزبيق بالتطور الكبير الذي تشهده مصر في كافة المجالات ومنها قطاع النقل في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مشيرا إلى العلاقات المتميزة بين مصر والدول الأفريقية التي أكدها انتخاب مصر بالإجماع لرئاسة الاتحاد الأفريقي في دورته القادمة الـ31 لعام 2019.​