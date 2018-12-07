بعد 5 أسابيع.. "التنمية المحلية" تعلن نتائج مبادرة "صوتك مسموع"

كتب- محمد نصار:

قالت وزارة التنمية المحلية، إنها تلقت نحو 11 ألف و740 رسالة منذ إطلاق مبادرة "صوتك مسموع" نهاية أكتوبر الماضي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء؛ لتلقى شكاوى المواطنين والرد عليها والتواصل معهم.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، أن من بين هذه الرسائل 2980 شكوى تم حل 90% منها، ويجري حل باقي الشكاوى، وذلك عبر الوسائل التي تم الإعلان عنها سواء الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أو رقم "واتس آب" أو عبر الإيميل أو الخط الساخن.

وحددت وزارة التنمية المحلية 5 محاور رئيسية لتلقي الشكاوي، وهي: مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والإشغالات والفساد والرشوة والمخلفات بأنواعها المختلفة والمقترحات والأفكار الجديدة.

وأكدت الوزارة أن أكثر الشكاوى خلال الفترة السابقة من المبادرة هي مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية والإشغالات والفساد، وكانت أكثر المحافظات استجابة في حل الشكاوى هي (الجيزة - البحيرة - الدقهلية - كفر الشيخ - القليوبية – مطروح – أسيوط – المنيا – جنوب سيناء).

وأوضحت الوزارة أن الشكاوى التي تلقتها خدمة الواتس أب بالمبادرة كانت حوالى ٢٤٨٠ شكوى حيث تم الرد على ٩٠% من تلك الشكاوى مقسمة إلى حوالى ٣٠ % منها مخالفات بناء و٢١ % من الشكاوى خاصة بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، و١٥ % من الشكاوى خاصة بالإشغالات و١٣ من الشكاوى حالات فساد و١١ % إقتراحات.

وفيما يخص البريد الإلكتروني للوزارة، تبين أنه تم تلقي ٤٠٠ رسالة تضمنت ١٠٦ شكوى تم الرد على ٩٢% منها، وكانت مقسمة إلى ٣٥% شكاوى خاصة بالقمامة و١٣% شكاوى تعديات على أراضي زراعية وأملاك الدولة، و٣٣ % شكاوى إشغالات و١١٪ شكاوى حالات فساد.

أما فيما يخص صفحة المبادرة على موقع "فيسبوك"، تبين أن عدد متابعي الصفحة خلال تلك الفترة بلغ ٣٣٤٠ شخصًا، وبلغ عدد المشاهدين لها أكثر من ٥٠ ألف مشاهد، في حين بلغ عدد الرسائل الواردة على الصفحة أكثر من ٢٣٥٠ رسالة، وبلغت عدد الشكاوى منها ٢٣٧ شكوي وبلغت نسبة حل الشكاوي ٨٢٪.

وبلغ عدد الاستفسارات التي تلقتها المبادرة عبر الخط الساخن، ١٥٧ استفسارًا وشكوي تم الرد عليها بالكامل بنسبة ١٠٠٪.

وفي ذات الإطار، وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، كافة المحافظات بأن تقوم أجهزة المراكز والمدن التابعة لها بتشكيل فرق عمل فرعية لزيادة سرعة الاستجابة المباشرة للشكاوى والرد عليها.

وشدد الوزير على أن استجابة المحافظات لشكاوى المواطنين وسرعة الرد عليها تعد معيارًا أساسياً لتقييم أداء العمل للقيادات المحلية، مطالبًا بضرورة قيام فرق العمل بالمحافظات بتحليل الشكاوى حسب القطاع والمجال للتعرف على أوجه القصور ومعالجتها ووضع معايير للأداء وطرق الحل.

وأشار "شعراوي" إلى أنه يتم التنسيق مع فرق العمل المشكلة بالمحافظات للرد على الشكاوى والاستفسارات بالتنسيق مع فريق العمل الذى يعمل بالوزارة على مدار الساعة، مطالباً كافة العاملين بالمبادرة والفرق التنفيذية بالمحافظات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضاهم عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.

وأتاحت الوزارة أكثر من وسيلة لتلقي الشكاوى من المواطنين حيث تم تخصيص رقم " الواتس أب " وهو ( 01150606783), وكذلك الصفحة الرسمية للمبادرة على "فيسبوك" بعنوان (صوتك مسموع) (ww.facebook.com/sotakmasmwo)، والخط الساخن(15330) والذى يعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة، والبريد الإلكتروني (Info@mld.gov.eg).