منع الإجازات والتواجد باللجان.. "المعاهد الأزهرية" تستعد لامتحانات نصف العام

كتب – محمود مصطفى:

قال الشيخ مصطفى وافي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون التعليم، إن المناطق أنهت استعداداتها تماما لامتحانات الفصل الدراسي الأول، التي تبدأ في الـ19 من ديسمبر الجاري.

وأضاف وافي، في تصريح لمصراوي، أنه جرى التنبيه على المناطق الأزهرية بمنع الإجازات خلال فترة الامتحانات وحتى نهايتها، لعدم تأثر اللجان بها، أو تعطل العمل.

وأوضح وكيل قطاع المعاهد، التنبيه على رؤساء المناطق بتهيئة اللجان تماما للطلاب، وتوفير أجواء هادئة لهم، ليتمكنوا من أداء الامتحانات بطريقة جيدة.

ولفت وافي إلى أنه يتم توزيع الأسئلة على اللجان وسط حراسة الأمن، قبيل بدء الامتحانات، ووضعها في مراكز توزيع الأسئلة وهي مؤمنة تماما.

ونوه إلى وضع خطة لتوزيع الموجهين على اللجان، كاشفا التنبيه على المناطق الأزهرية بضرورة تواجد الموجهين ومستشاري المواد باللجان لتوضيح أي جزئيات غامضة.

وأوضح أن قطاع المعاهد تابع وصول جميع الكتب الدراسية للمناطق الأزهرية، لإنهاء المناهج في وقتها المحدد، وعدم حدوث أي تعطيل.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات نهاية العام لصفوف النقل الابتدائي بالمعاهد الأزهرية، في الـ19 من ديسمبر الجاري.