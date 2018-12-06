وزيرة البيئة تبحث آليات دمج القطاع الخاص في منظومة النظافة

القاهرة- مصراوي:

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بعدد من المستثمرين في مجال إدارة المخلفات لبحث آليات دمج القطاع الخاص في منظومة المخلفات ، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحل مشكلة القمامة التي تؤرق المواطن والحكومة على حد سواء.

وأكدت الوزيرة، على أهمية إشراك القطاع الخاص في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بداية من الجمع والنقل والمعالجة حتى التخلص الآمن منها من خلال تقسيم محافظات الجمهورية إلى مناطق خدمة محددة.

واستعرضت وزيرة البيئة العديد من الآليات لتنفيذ هذه المنظومة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص وبحث التكنولوجيات المتاحة ، مؤكدة على ضرورة إشراك الشباب لتحقيق الأهداف المنشودة، مشددة على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي خلال مراحل التنفيذ.

حضر الاجتماع الدكتورة ناهد يوسف الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية وعدد من ممثلي الشركات العاملة في مجال إدارة المخلفات.