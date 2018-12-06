أمين الفتوى لمصراوي: "التنمر" حرام شرعًا ومن آفات اللسان

كتب – محمود مصطفى:

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التنمر من شخص ضد آخر حرام شرعا؛ لأن المولى عز وجل قال في كتابه الكريم: "ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان".

وأضاف عثمان في تصريح لمصراوي، الأربعاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي "أبوذر الغفاري"، رضي الله عنه: "إنك امرؤ فيك جاهلية" حينما قال لآخر "يابن السوداء"، مشيرا إلى أن الجميع سواسية، والإسلام لم يفرق بين أبيض وأسود إلا بالتقوى والعمل الصالح، والله قال في كتابه: "إن أكرمكم عند الله أتقاكم".

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التنابز بالألقاب من آفات اللسان، التي لو انتشرت في المجتمع لأوقعت الكثير من الجرائم بين الناس، منوها إلى أن المولى عز وجل قال في كتابه الكريم: "وقولوا للناس حسنا".

وقال عثمان، إن النبي صلى الله عليه سلم قال لمعاذ: "أمسك عليك هذا.. وأشار إلى لسانه، فرد معاذ أنؤاخذ بما نتكلم؟.. فأجابه النبي "وهل يكُب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم".

وأطلقت وزارة التربية والتعليم، نهاية أغسطس الماضي، حملة " أنا ضد التنمر" بالتعاون مع اليونيسيف والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وتعرضت طالبتان بدمياط والإسكندرية لواقعتي تنمر خلال الفترة الماضية، أدى إلى انتحار طالبة بالمعهد الفني الصحي بمنطقة محرم بك بالإسكندرية.