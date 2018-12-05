بالصور.. زاهي حواس يحكي لأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة تاريخ الأهرامات

كتب ـ يوسف عفيفي:

تصوير- محمد حسام الدين:

نظم مركز الدكتور زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، زيارة إلى منطقة أهرامات الجيزة.

وشرح حواس المنطقة الأثرية للأطفال، لتعريفهم بالحضارة المصرية القديمة، ضمن سياسة وحرص مكتبة الإسكندرية العالمية على نشر الوعي الأثري بين جميع أفراد المجتمع المصري، خصوصًا الأطفال والشباب ومتحدي الإعاقة.

وتابع عالم الآثار المصرية جولته مع الأطفال، شارحًا تاريخ منطقة آثار الهرم، وكيفية بناء الهرم الذي كان يعد مشروعًا قوميًا في مصر القديمة، وقصة اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون.

وتحدث حواس، عن كشفه لما بداخل الهرم بطريقة بسيطة، وكشف مقابر العمال الذي أكد أن الأهرامات لم تبن بالسخرة، وإنما كان بمثابة مشروع قومي، ثم تناول حواس قصة كشف توت عنخ آمون الذي حكم مصر في سن التاسعة، ولكنه كان مريضًا ورغم ذلك أصبح ملكًا ولم يمنعه المرض.

وعن التحنيط ومقابر الملوك، قالت رابعة العدوية مترجمة الإشارة إن وجودها في مثل هذا الحدث يمثل شرف كبير لها، وتتمني تكرار مثل هذه الأنشطة التي أعطى أشارتها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن يعتبر الطفل المعاق إنسان عادي مثل غيره ولا تقتصر أنشطة الدولة على تقديم ترجمات للنشرات فقط، وأنها سعيدة بأن إخلاصها في العمل جرى تكليله بوجودها كمترجمة للرئيس في إحدى ندواته، وأيضًا في أول نشاط يقوم به الدكتور زاهي حواس.