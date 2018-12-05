أبرزها "طائرة ماكسمس".. إقبال كبير على معروضات جناح الإمارات بمعرض "إيديكس ٢٠١٨"​

أبرزها رادار ثنائي الأبعاد.. 14 معدة عسكرية مصرية في "إيديكس ٢٠١٨"

كتب محمد سامي:

أجرى الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جولة تفقدية للجناح الإماراتي في ثالث أيام معرض "إيديكس 2018".

وشهد جناح دولة الإمارات العربية المتحدة بالمعرض الدولي للصناعات العسكرية "إيديكس 2018" في يومه الثالث، اهتمام الزوار سواء من العسكريين أو المدنيين.

وشاركت دولة الإمارات بشركات متخصصة في صناعة وتطوير الأسلحة والمعدات العسكرية من بينها شركة "الفتان" لصناعة القوارب والقطع البحرية، و"ماكسمس" للطيران، وطيران أبوظبي، و"ستريت" لصناعة المدرعات العسكرية.

وتضمن الجناح، مجسمًا يحاكي المنطقة العسكرية بالإمارات، والتي بدأت فعليا العمل تجريبيا، ومن المنتظر أن تعمل بكامل طاقتها منتصف العام المقبل.

وعرض الجناح الإماراتي أيضا مجسما لطائرة "ماكسمس إمارات"، المخصصة لنقل المعدات العسكرية الثقيلة كالمدرعات والطائرات الهليكوبتر، والجنود والوفود الحكومية. وتعد الطائرة الإماراتية واحدة من ثلاث نسخ فقط حول العالم توجد في روسيا وصربيا والإمارات العربية المتحدة.

كما ضم الجناح عددًا من المدرعات إماراتية الصنع مثل فالكون وغيرها من المدرعات المخصصة لنقل الجنود والأموال وكذلك المجهزة للإسعافات والطوارئ.

ويتيح المعرض مشاهدة نموذج محاكاة للطائرة إماراتية الصنع بشكل كامل B200، والتي من من المنتظر أن تبدأ التشغيل قريبا.