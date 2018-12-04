  • عاجل:"المركزي" يصدر عملات بلاستيكية في 2020 والبداية بفئة الـ "10 جنيهات" (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    إيديكس 2018 الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا رانيا يوسف جمال خاشقجي الطقس محمد صلاح

    بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن أماكن سقوط الأمطار الـ72 ساعة المقبلة

    04:54 م الثلاثاء 04 ديسمبر 2018
    بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن أماكن سقوط الأمطار الـ72 ساعة المقبلة

    أرشيفية

    كتب- محمد عبدالناصر:

    أعلن مركز التنبؤ بالفيضان، التابع لوزارة الري، خرائط الأماكن المتوقع سقوط الأمطار بها خلال الثلاثة أيام المقبلة.

    وأوضح المركز، عبر الصفحة الرسمية له على "فيسبوك"، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والسواحل الجنوبية للبحر الأحمر اليوم، وغدًا الأربعاء من المتوقع سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الغربية ومطروح وقد تمتد إلى الإسكندرية وتقل شدتها كلما اتجهنا إلى الداخل على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد وأجزاء من سيناء.

    وعن طقس يوم الخميس، أوضح المركز، أنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية والشرقية وسواحل الدلتا وتقل شتدها كلما اتجهنا غربا، ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة على القاهرة وشمال الصعيد.

    123

    مركز التنبؤ بالفيضان وزارة الري فيسبوك أمطار غزيرة الطقس السيول

    الخبر التالى:

    ابحثوا عن وسائل تمويل.. برلماني: دعم الدولة للأندية ينتهي في 2020
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان