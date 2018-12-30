القوى العاملة: إلغاء وإيقاف نشاط 39 شركة لإلحاق العمالة بالخارج (قائمة بالأسماء)

القاهرة- أ ش أ:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إلغاء وإيقاف نشاط 39 شركة من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، فضلا عن رفع الإيقاف عن شركة "من أجلك" ترخيص رقم 934 لزاول أسباب الإيقاف.

وأوضح الوزير أنه تم إلغاء نشاط 12 شركة هي: "بناء" لإلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج ترخيص رقم 1076، وشركة "باب السلام" ترخيص 1079، وشركة "السما" ترخيص 1050، وشركة "البدر الدولية" ترخيص 1046، وشركة "محسب" ترخيص 1083، وشركة "رأس الخليج" ترخيص1077، وشركة "سلامتي" ترخيص 663، وشركة "العقيل" ترخيص 1084، وشركة "ريكروت" ترخيص 159، وشركة "النيل الدولية" ترخيص 487، وشركة "الصاوي" ترخيص 1074، وشركة "المصرية الليبية الأردنية" ترخيص 1069.

وأضاف أنه تم إيقاف نشاط 27 شركة هي: "مصر أكسبريس الدولية" ترخيص 710، وشركة أصدقاء الخليج" ترخيص 1212، وشركة "لاشين مون" ترخيص 1049، وشركة "جلال" ترخيص 554، وشركة "سوهاج" ترخيص 1104، وشركة "الاتحاد المصري السعودي" ترخيص 684، وشركة "السهم الذهبي" ترخيص 1189، وشركة "الصداقة المصرية" ترخيص 782، وشركة "البشائر ترخيص 1204، وشركة "السبيل" 125.

كما شمل الإيقاف شركة "سنبلة" ترخيص 1019، وشركة "جبل الرحمة ترخيص 947، وشركة "الهدير" ترخيص 429، وشركة "روافد النيل" ترخيص 673، وشركة "مشاعر ومواسم البركة" ترخيص 518، وشركة "التيسير الدولية" ترخيص 1042 ، وشركة "الجازع" ترخيص 688، وشركة "أنسيت" ترخيص 893، وشركة "رمز العمران" ترخيص 1174، وشركة "ساتكو انترناشونال جروب" ترخيص 889.

وامتد الإيقاف ليشمل شركة "الضمان" ترخيص 1186، وشركة "الكريم" ترخيص 439، وشركة "البيان" ترخيص 1179، وشركة "باب رزق جميل" ترخيص 1179، وشركة "ديرب نجم" ترخيص 1210، وشركة "الأصدقاء" ترخيص 979، وشركة "أفاق الخليج" ترخيص 1101.

وأشار سعفان إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطا من الشروط أو تقاضي أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.

وأكد أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها في سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.