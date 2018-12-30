مكرم محمد أحمد يبحث مع سفير موريتانيا أوجه التعاون الإعلامي بين البلدين

كتب- مصطفى علي:

استقبل الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأحد، السفير دادي سيدي هيبة، سفير موريتانيا بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، لبحث أوجه التعاون المشترك، وذلك بمقر المجلس.

تناول اللقاء القضايا الإعلامية ذات الاهتمام المشترك وأعرب سفير موريتانيا خلاله عن تقدير بلاده للتجربة المصرية الرائدة في الإعلام، وأمله في الاستفادة منها مشيدا بالدور الكبير الذي تلعبه مصر خارجيا في دعم الإعلام العربي والأفريقي.

ومن جانبه أكد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، بحسب بيان صحفي، على اهتمام مصر بوجود إعلام عربي وأفريقي مهني قوي وقادر علي المنافسة، ودلل على هذا الاهتمام بتطوير منظومة التدريب بالمجلس وتحويلها إلي أكاديمية أفريقية متخصصة.

وتم الاتفاق علي مشاركة إعلاميون من موريتانيا في الدورات المقبلة التي ينظمها المجلس للدارسين الأفارقة والتي يشارك في دورتها الحالية ممثلون لنحو ٢٢ دولة عربية وأفريقية.