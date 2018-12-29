الصحفيين تدين حادث المريوطية: كشف الوجه القبيح لجماعات الضلال

كتب مصطفى علي:

أدانت نقابة الصحفيين، الحادث الإرهابي الذي أودي بحياة 3 سائحين فيتناميين، ومرشد سياحي مصري أمس الجمعة في شارع المريوطية بالهرم.

وأكدت نقابة الصحفيين في بيان اليوم، وقوفها إلى جانب الشعب وقيادته حتى يتم استئصال شأفة الإرهاب والإرهابيين إلى غير رجعة.

وقالت النقابة إن هذا الحادث يتنافى مع كل الشرائع السماوية والأخلاق الانسانية ويتعارض مع قيم وتقاليد الشعب المصري المتسامح والكريم على مر العصور.

وأشار عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، إلى أن مثل تلك الأحداث لن ترهب الشعب المصري، ولن تعيدنا إلى الوراء، وإنها تكشف الوجه القبيح لتلك الجماعات الضالة التي تحاول عرقلة جهود الاصلاح والتنمية في مختلف المجالات.