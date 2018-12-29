رئيس إفريقية النواب: حادث أتوبيس الهرم الإرهابي لن يعرقل مسيرة الدولة

كتبت- ميرا إبراهيم:

أدان النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشىون الإفريقية، بمجلس النواب، الحادث الإرهابي الذي أصاب السياح الفيتاميين، مؤكدا أنه لن ينجح في عرقلة مسيرة الدولة.

وتابع رضوان، لمصراوي، أن هذا الحادث من ضمن موجات الإرهاب على العالم، مشيرا إلى أن بعض الدول المجاورة شهدت أحداثا مماثلة في توقيتات مختلفة.

وكانت عبوة بدائية الصنع، مخفاة بجوار سور بشارع المريوطية في الجيزة، انفجرت أثناء مرور أتوبيس سياحي يقل عدد 14 سائحًا "فيتنامي الجنسية" ما أسفر عن وفاة 2 وإصابة 10 من السائحين بالإضافة إلى سائق الأتوبيس ومندوب شركة السياحة "مصريين الجنسية".