أمطار وصقيع وشبورة.. الأرصاد تعلن توقعات طقس 72 ساعة

كتبت- عايدة رضوان:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر موقعها الرسمي، بيانًا بتوقعات طقس الـ 72 ساعة المقبلة.

توقعت الهيئة، أن يسود اليوم الجمعة طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال سيناء والوجه البحري.

ومن المتوقع -أيضًا- أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، فيما تنشط الرياح على البحرين المتوسط والأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة:

السواحل الشمالية الغربية 18 12

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 18 12

الوجه البحري والقاهرة 18 11

جنوب سيناء والغردقة 20 14

شمال الصعيد 18 06

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 20 10

وعن طقس السبت، توقعت الهيئة، أن يستمر مائلًا للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، فيما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد.

وذكر البيان، أنه من المتوقع أن تتكون الشبورة المائية صباح يوم السبت، على شمال البلاد، فيما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية والرياح المعتدلة.

السواحل الشمالية الغربية 17 13

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 18 13

الوجه البحري والقاهرة 17 12

جنوب سيناء والغردقة 20 14

شمال الصعيد 17 07

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 20 10

وأوضحت "الأرصاد" أن طقس الأحد مائل للبرودة على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، محذرة من الشبورة المائية والسحب المنخفضة والتي يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية.

السواحل الشمالية الغربية 18 13

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 18 13

الوجه البحري والقاهرة 18 11

جنوب سيناء والغردقة 20 14

شمال الصعيد 18 07

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 19 10