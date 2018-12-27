نائب رئيس "مستقبل وطن": السيسي أنهى تهميش ذوي الإعاقة

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أنهى حالة تهميش ذوي الإعاقة في مصر والذين عانوا من إهدار حقوقهم واحتياجاتهم على مر العقود الماضية باعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع.

وأضاف منظور، في بيان، الخميس، أن حرص الرئيس على التوغل في هذا الملف وحل كافة أزماته يعكس مدى حرصه وإيمانه بما تمتلكه تلك الفئة من قدرات خاصة ورائدة وبما تحققه من إنجازات في شتى المجالات، مُؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استهدف تمكين ذوي الإعاقة بالمجتمع وظهر هذا من المؤتمرات التي يعقدها دومًا وكان أخرها "قادرون باختلاف" وهذه رسالة تعكس اعتزاز الدولة بذوي الإعاقة كشريك أساسي في نهضة الوطن، بالإضافة إلى عقد مؤتمر "دمج – تمكين - مشاركة" والذي ناقش سبل دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جميع مجالات الحياة.

وأكد منظور أنه في عهد الرئيس تم تدشين مبادرة الإتاحة التكنولوجية للبوابات الإلكترونية للمؤسسات الحكومية لتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة للحصول على الخدمات المقدمة عبر المواقع الإلكترونية عالية الإتاحة التكنولوجية للجهات الحكومية باستقلالية تامة بالإضافة إلى إنشاء المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة كأول مركز من نوعه بإفريقيا والذي يتيح استخدام التكنولوجيات المساعدة كوسيط للتواصل عبر الهواتف لذوى صعوبات السمع والتخاطب.

وتابع:"الدولة حريصة على حفظ حقوق ذوي الإعاقة بموافقة البرلمان على قانون إنشاء المجلس القومي لذوى الإعاقة في مجموعه والذي شمل كل مناحي حياة ذوي الإعاقة وذويهم ومن يرعاهم وتمكينهم بممارسة حقوقهم في التعليم والعمل والصحة وفى استعمال المرافق والخدمات العامة".