قرار جمهوري بالموافقة على قرض لتوريد ٣٢ قطارًا للخط الثالث لمترو الأنفاق

القاهرة- أ ش أ:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم ٤٧٠ لسنة ٢٠١٨، بالموافقة على ترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا الجنوبية بشأن قرض بقيمة لا تتجاوز ٢٤٣ مليون يورو من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لتوريد ٣٢ قطارًا للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو انفاق القاهرة الكبرى، والموقعة في القاهرة بتاريخ ٢٦ أغسطس ٢٠١٨.

ووافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته في ١١ نوفمبر ٢٠١٨.

نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.