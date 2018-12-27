وفاة مجاهد الجندي مؤرخ الأزهر بعد صراع مع المرض

كتب - محمود مصطفى:

توفي مساء أمس الأربعاء، الدكتور مجاهد توفيق الجندي، أستاذ التاريخ والحضارة بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، عضو اتحاد المؤرخين العرب، عضو الجمعية المصرية للحفاظ على التراث المصري، عن عمر يناهز ٧٦ عاما، بعد صراع مع المرض.

ومن المقرر، أن تشيع جنازة الدكتور مجاهد الجندي، بعد ظهر اليوم الخميس، من الجامع الأزهر.

ولد الدكتور مجاهد الجندي عام 1942 بمركز السنطة، محافظة الغربية، وكانت له آراء سديدة في آليات تطوير الأزهر، ونظرا لدراساته المتميزة في وثائق الأزهر وغيرها، كرمه اتحاد المؤرخين العرب، وحصل على درع شوامخ المؤرخين العرب، الذي يمنح يعطى لأناس بذلوا مجهودات كبيرة وألفوا مؤلفات رصينة، تنفع الأمة الإسلامية، وتفيد المكتبة العربية والإسلامية.