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الصحة: مصرع 8 مواطنين وإصابة 4 في حادث مروري بالبحيرة

11:09 م الأربعاء 26 ديسمبر 2018
الصحة: مصرع 8 مواطنين وإصابة 4 في حادث مروري بالبحيرة

كتب - أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، مصرع 8 مواطنين وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم سيارة "ميكروباص" مع أخرى نقل بمقطورة وانقلابها على "الميكروباص"، بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، أعلى الكوبرى الجديد بمدخل مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 12 سيارة إسعاف مجهزة، نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفى معهد دمنهور.

وزارة الصحة حادث مروري مصرع أشخاص أمن البحيرة حوادث الطرق

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