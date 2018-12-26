القصبي: إنشاء مجلس أعلى لرعاية المسنين قضية مهمة

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء مجلس أعلى لرعاية المسنين يعد قضية غاية في الأهمية، متابعا: "إن كان البرلمان انتصر لـ12 مليون أسرة من ذوي الاحتياجات بإقرار قانون خاص بهم، من باب أولى أن نتصدى لهذه الفئة المهمة من المجتمع المصري، وتشير الإحصائيات إلى وجود 6 ملايين مسن على مستوى الجمهورية".

وأضاف القصبي، خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة؛ لمناقشة مشروع قانون بشأن إنشاء مجلس أعلى لرعاية المسنين، أن ملف المسنين مهم؛ لأن المسن ظل حياته كلها يعطي للوطن واجتهد في تربية أبنائه ثم يتقدم به العمر فيأتي دور المجتمع لرد الجميل لأصحاب العطاء".

من جانبها قالت النائبة نشوى الديب، مقدم مشروع قانون بشأن إنشاء المجلس الأعلى لرعاية المسنين، إن كل الأديان السماوية والمواثيق والمعاهدات الدولية تنادي بضرورة الاهتمام بكبار السن، وهناك العديد من الاتفاقيات والمؤتمرات العالمية التي عُقدت على مستوى العالم في هذا الصدد.