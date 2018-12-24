السيسي لوزير الأوقاف: "كان نفسي تخش الجنة بأكثر من 20 مليون جنيه" (فيديو)

كتب- محمود مصطفى وأحمد جمعة:

داعب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حول المبلغ الذي تبرع به من مال الوقف لصالح صندوق ذوي الإعاقة.

وقال السيسي- خلال احتفالية وزارتي الشباب والرياضة بتكريم ذوي الإعاقة " قادرون باختلاف"، التي نُظمت مساء الاثنين، بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات: "السيد وزير الأوقاف قال أنا داخل برقم في الصندوق، وكنت أتمنى أنه يدخل الجنة برقم أكبر من الـ20 مليون".

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لأسر ذوي الاحتياجات الخاصة قائلًا: "بتوجه بالشكر لأسر ذوي الإعاقة، وكل اللي هقوله ربنا سبحانه وتعالى يجازيكم خير في اللي بتعملوه".