البرلمان يوافق على اتفاقية بين مصر وأمريكا بشأن مبادرات الإدارة الحكومية

كتبت- ميرا إبراهيم:

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، على قرار رئيـس الجمهـورية رقم 499 لسنة 2018، بالموافقة على التعديل الحادي عشر لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، والموقع في القاهرة بتاريخ 24 يوليو 2018.

وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الشئون الاقتصــادية وحقـوق الإنسـان والعلاقات الخارجية عن قرار رئيـس الجمهـورية رقم 499 لسنة 2018، بالموافقة على التعديل الحادي عشر لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، والموقع في القاهرة بتاريخ 24 يوليو 2018، وأشاد النواب بالاتفاقية ووافقوا عليها.