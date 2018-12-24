رغم انخفاض الأسعار إلى 7 آلاف جنيه.. لماذا تراجع الإقبال على العمرة؟

كتب - يوسف عفيفي:

رغم مرور أكثر من شهر على انطلاق أولى رحلات العمرة للموسم الجديد، اشتكت بعض الشركات السياحية من ضعف الإقبال، موضحين أن بعض الشركات خفضت من أسعار البرامج لـ7 و9 آلاف جنيه لرحلات البري و 11 ألف جنيه للطيران الاقتصادي، بهدف جذب أكبر عدد ممكن من الراغبين في أداء العمرة.

وقال حسن عمر، مالك شركة سياحة تعمل في العمرة، إن هناك أسبابًا متعددة وراء تراجع الإقبال على العمرة منها، ارتفاع أسعار الرسوم والتأشيرات عامة، بالإضافة إلى أن الطلاب يدرسون ونسبة كبيرة منهم تذهب للعمرة.

وتوقع عمر لـ"مصراوي"، ارتفاع الإقبال على العمرة في منتصف العام الدراسي، وعودة الحياة لطبيعتها ويتعود المواطنين عليها لشكهم حتى الآن في جدية فتح باب العمرة نظرًا لما حدث الأعوام الماضية بالحديث عن فتحها ثم تبين أنه غير صحيح.

وبسؤال غرفة شركات السياحة عن سبب ضعف الإقبال على العمرة، قال باسل السيسي، نائب رئيس الغرفة، إن السبب يرجع إلى الحالة الاقتصادية الصعبة للأسرة المصرية، وعدم تعود المقبلين على رحلات العمرة حتى الآن على فتح الموسم مبكرًا، نظرًا إلى اقتصاره خلال العامين الماضيين على 3 أشهر فقط، وهم "رجب وشعبان ورمضان".

وأوضح السيسي لـ"مصراوي"، أن من ضمن الأسباب أيضًا هو رسوم تكرار العمرة على المعتمرين الذين قاموا بأداء العمرة لـ3 سنوات سابقة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران والرسوم والخدمات والتأشيرات، متوقعا ارتفاع الإقبال على العمرة في إجازة منتصف العام الدراسي.

ونوه إلى عدم انطلاق رحلات العمرة البري حتى الآن أيضًا، ويرجع ذلك إلى قرب أسعارها من أسعار رحلات الطيران، ما يجعل المواطنين يتجهون إلى الطيران، بالإضافة إلى انتظار الانتهاء من فحص جميع الأتوبيسات السياحية العاملة في الموسم والتي يبلغ عددها أكثر من 350 أتوبيسًا.

وكشف السيسي، عن تخطي أعداد المعتمرين الذين أدوا مناسك العمرة منذ انطلاق الرحلات منتصف الشهر الماضي، 31 ألف معتمر حتى الآن، وهو رقم ضعيف مقارنة بالماضي، داعيًا الشركات بضرورة الإلتزام بكافة الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة لھذا الموسم 1440ھـ.

ومن المقرر تسيير 15 رحلة على مدار الموسم، تبدأ برحلات المولد النبوي وتنتهي برحلات شهر رمضان القادم، على عدد تأشيرات 500 ألف تأشيرة موزعة على الموسم، على أن يجرى تسيير 200 ألف تأشيرة من 15 نوفمبر إلى يوم 21 يناير المقبل، بينما يجري تسيير 200 ألف تأشيرة أخرى من 21 يناير وحتى نهاية شهر شعبان، فيما يجري تسيير 100 ألف تأشيرة خلال شهر شهر رمضان.​