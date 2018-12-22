رئيس "القابضة للمياه": يعلن سبب كسر خط المياه أمام ماسبيرو - صور

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كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه الشرب أمام مثلث ماسبيرو.

ووجه رسلان، بسرعة إنهاء أعمال الإصلاح، وعودة ضخ المياه للمناطق المتأثرة، من انكسار خط مياه بقطر 800 مم صباح اليوم.

وأضاف رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن سبب كسر خط المياه اليوم، يرجع لأسباب طبيعية، ففي فصل الشتاء يقل استخدام المياه، ونتيجة لضغط المياه في الماسورة قد يؤدي إلى كسرها.

وكانت شركة مياه القاهرة أعلنت صباح اليوم عن انقطاع المياه عن مناطق الزمالك بالكامل، وضعفها بمناطق (شارع البستان _ محمود بسيونى _ المناطق المحيطة بميدان التحرير)؛ نتيجة حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر ٨٠٠مم، أمام مثلث ماسبيرو، على الكورنيش الاتجاه القادم من روض الفرج.

وقامت شركتي مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة بالدفع بسيارات شفط المياه والبدء في عمليات الإصلاح.