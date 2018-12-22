أخبار متوقعة.. "النواب" يستأنف جلساته وجامعة المنوفية تحتفل بعيدها الـ42

القاهرة- أ ش أ:

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة ولمدة ثلاثة أيام متتالية ، يأخذ خلالها الرأي النهائي بشأن عدد من مشروعات القوانين، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم السبت، ونرصدها في السطور التالية.

القاهرة.. يستأنف مجلس النواب جلساته العامة ولمدة ثلاثة أيام متتالية، يأخذ خلالها الرأي النهائي بشأن عدد من مشروعات القوانين، ويناقش تقارير اللجان النوعية بشأن عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية، كما يستضيف المجلس وزير المالية محمد معيط للرد على طلبات إحاطة ومناقشة عامة وأسئلة مقدمة من النواب.

القاهرة.. تناقش لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، سبل تعزيز أواصر التعاون بين مؤسسة الأزهر الشريف وعلماء الدين بالدول الأفريقية، بناء على قرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بتشكيل لجنة مختصة بالشئون الإفريقية؛ في إطار لقاءات اللجنة مع سفراء الدول الأفارقة لتدعيم العلاقات الثنائية وتمهيدا لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقي العام المقبل.

شبين الكوم.. تحتفل جامعة المنوفية، بعيدها الثاني والأربعين، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، ومحافظ المنوفية اللواء سعيد عباس، والدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية وأعضاء المجلس الأعلي للجامعات.

القاهرة.. يفتتح نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام عبد المحسن سلامة بساقية الصاوي معرض صور مسابقة مصر ٢٠١٨ لأفضل صورة صحفية.. والتي تعد الأكبر في مصر وتنظمها شعبة المصورين الصحفيين، وتُقام سنويًا منذ عام ٢٠٠٧، على غرار مسابقة التصوير الصحفي World Press Photo.

القاهرة.. تنظم مؤسسة "مصر الخير" أولي فعاليات الحوار المجتمعي للجمعيات والمؤسسات الأهلية تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي وذلك حول التعديلات المقترحة لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 70 لسنة 2017 بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات وعدد من المؤسسات الأهلية، وتضم أولي الجلسات المشاركين من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم والمنوفية.

الجزائر.. يبدأ وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، زيارة إلى الجزائر يجري خلالها مباحثات مع عبد القادر مساهل وزير الشؤون الخارجية الجزائري تتناول علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها، وذلك تنفيذًا للإرادة المشتركة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.