"التنمية المحلية": 340 مليون جنيه تكلفة غلق 39 مقلب قمامة والبداية في القاهرة

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث الرسمي للوزارة، إن هناك نحو 39 مقلب قمامة بمختلف المحافظات تعمل الوزارة على إغلاقها أو نقلها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف قاسم، لمصراوي، اليوم الأحد، أن إغلاق هذه المقالب بالتعاون مع البنك الدولي، موضحًا أن تكلفة نقلها وغلقها تصل إلى 340 مليون جنيه.

وأكد مساعد وزير التنمية المحلية، أن المقالب الموجودة في محافظة القاهرة على رأس أولويات الوزارة، ومن المقرر البدء بعدة مقالب في العاصمة منها الوفاء والأمال والسلام والطوب الرملي، والتي تصل تكلفة غلق بعضها ونقل البعض الآخر إلى 50 مليون جنيه.

وتابع الدكتور خالد قاسم، أن التعاون مع البنك الدولي في غلق أو نقل هذه المقالب أمر مهم، ويمنح الوزار القدرة على العمل في باقي المحافظات، ولكن سنبدأ بالقاهرة، وتم بالفعل منذ 12 يوليو الماضي غلق وإزالة عدد من المقالب الخطرة.