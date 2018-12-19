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    "المجلس القومي": تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين الكوادر الحكومية بدمياط

    03:50 م الأربعاء 19 ديسمبر 2018
    "المجلس القومي": تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين الكوادر الحكومية بدمياط

    رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

    كتب- محمد نصار:

    انطلقت فعاليات الدورة التدريبية للكوادر الحكومية بديوان عام محافظة دمياط والتي تقام بالتعاون بين المجلس والمحافظة، وذلك في إطار أسبوع نشر ثقافة حقوق الإنسان.

    وتستهدف مبادرة المجلس القومي "أسبوع حقوق الإنسان"، حسب بيان، رفع قدرات الكوادر الحكومية حول مفاهيم حقوق الإنسان والتعامل مع الشكاوى مع التركيز على دور المجلس كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وعرض مبادئ اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق ذوي الإعاقة.

    وتعتبر هذه الدورة التدريبية التي ينفذها المجلس موجهة للنساء من كوادر المحافظة وعددهن 25 سيدة يعملن بديوان عام المحافظة بدمياط، وتستمر الدورة التدريبية اليوم وغدًا بمكتبة مصر العامة بمحافظة دمياط.

    دمياط مبادرة أسبوع حقوق الإنسان حقوق الإنسان ذوي الإعاقة المجلس القومي لحقوق الإنسان

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