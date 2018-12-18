السبت.. إعلان جوائز مسابقة أفضل صور صحفية لعام ٢٠١٨

القاهرة - مصراوي:

يفتتح الكاتب الصحفي عبدالمحسن ‎سلامة، نقيب الصحفيين، السبت بساقية الصاوي، معرض صور مسابقة مصر ٢٠١٨ لأفضل صورة صحفية، وهي مسابقة التصوير الصحفي الأكبر في مصر والتى تقام سنوياً منذ عام ٢٠٠٧، على غرار مسابقة التصوير الصحفي World Press Photo.

يشارك في المعرض ١٠٠ مصور صحفي بنحو ٢٠٠ صورة، و٤٥ عملًا من صحافة الفيديو تعبر عن أهم أحداث عام ٢٠١٨.

ومن المقرر أن يتم تكريم الفائزين والمصورة الكبيرة منى شرف أول مصورة صحفية، والمصور الكبير عادل مبارز فنان البورتريه الصحفي، والمصور السكندري عزت السمري عن أعماله وخاصة صورة الراقص بالعكاز التي غيرت حياة مشجع الكرة من متحدي الإعاقة، والمصور الكبير محمد وسيم عن أعماله في التصوير الرياضي.