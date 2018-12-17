عضو "الصيادلة" بعد التعدي على الصحفيين: من يحمي مُحيي عبيد؟

كتب - أحمد جمعة:

استنكر الدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس نقابة الصيادلة، الاعتداء على عدد من الصحفيين داخل مقر نقابة الصيادلة، اليوم الاثنين.

وتساءل فاروق في تصريحات لمصراوي: "من يحمي محيي عبيد، الذي يرتكب كل يوم اعتداءات داخل مقر النقابة؟".

وقال عضو مجلس الصيادلة، إنها ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها البلطجية التابعين لنقيب الصيادلة على أعضاء النقابة أو المترددين عليها.

وطالب "فاروق" بضرورة التدخل لإنقاذ نقابة الصيادلة من سطوة النقيب، مشيرًا إلى أن النقابة سبق وأن تقدمت بالعديد من البلاغات ضده منذ يناير الماضي ولم يُحكم فيها إلى الآن، خاصة واقعة الاعتداء على عدد من الصيادلة وإصابة الصيدلي إسلام عبد الفضيل بجرح قطعي في الرقبة.

وأوضح "فاروق" أن النقيب يستعين بأفراد من أسرته للسيطرة على النقابة، وترويع الأعضاء، محاولا منع إي عضو من الترشح للانتخابات، على حد قوله.

وقال إن الجمعية العمومية التي عقدتها النقابة منتصف مايو أسقطت عضوية النقيب، وجاء تقرير هيئة مفوضي الدولة في صالح إيقافه عن مزاولة مهام منصبه.