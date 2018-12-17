القاهرة: إنفاق 10 مليارات جنيه لتطوير العشوائيات خلال 3 سنوات

كتب- محمد نصار:

قال المهندس خليل شعث، مدير وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة، إن العمل جار بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لوزارة الإسكان وعدد من الجهات الحكومية الأخرى منها هيئة المجتمعات العمرانية.

وأضاف شعث، لمصراوي، اليوم الاثنين، أن إجمالي الأموال التي تم إنفاقها على تطوير المناطق العشوائية في القاهرة منذ بداية عملية التطوير بلغ 10 مليارات جنيه، خلال 3 سنوات.

وأوضح مدير وحدة تطوير العشوائيات بالقاهرة، أن حجم البروتوكولات الموقعة بين الوحدة وصندوق تطوير العشوائيات وهيئة المجتمعات العمرانية يبلغ 6.5 مليار جنيه.