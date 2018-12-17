  • عاجل:أول تحرك من "الطفولة والأمومة" بشأن زواج طفلين في كفر الشيخ (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مارتن لاسارتي تطوير الأهرامات محافظ القاهرة الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

    القاهرة: إنفاق 10 مليارات جنيه لتطوير العشوائيات خلال 3 سنوات

    11:28 ص الإثنين 17 ديسمبر 2018
    القاهرة: إنفاق 10 مليارات جنيه لتطوير العشوائيات خلال 3 سنوات

    أرشيفية

    كتب- محمد نصار:

    قال المهندس خليل شعث، مدير وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة، إن العمل جار بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لوزارة الإسكان وعدد من الجهات الحكومية الأخرى منها هيئة المجتمعات العمرانية.

    وأضاف شعث، لمصراوي، اليوم الاثنين، أن إجمالي الأموال التي تم إنفاقها على تطوير المناطق العشوائية في القاهرة منذ بداية عملية التطوير بلغ 10 مليارات جنيه، خلال 3 سنوات.

    وأوضح مدير وحدة تطوير العشوائيات بالقاهرة، أن حجم البروتوكولات الموقعة بين الوحدة وصندوق تطوير العشوائيات وهيئة المجتمعات العمرانية يبلغ 6.5 مليار جنيه.

    تطوير العشوائيات محافظة القاهرة وزارة الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية

    الخبر التالى:

    ماريان عازر بالتليفزيون الفرنسي: الدستور المصري منح المرأة حقوقا مساوية للرجل
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان