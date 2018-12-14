"القوى العاملة": حل مشكلة عدم صرف مستحقات 7 صيادين باليونان

كتب - أسامة عبدالكريم:

كلف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في اليونان، بحل مشكلة 7 صيادين يعملون في ميناء بترا جراء تعرضهم لضرر من عدم صرف مستحقاتهم، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وحل مشاكلها.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي للوزارة، اليوم الجمعة، إن الوزير تلقى إفادة عاجلة من المستشار العمالي أشرف فؤاد أكد خلالها أنه بعد مفاوضات وصل إلي مكتب العمل المختص، وتم حل مشكلة الصيادين بكتابة تعهد على صاحب مركب الصيد التي كانوا يعملون عليها خلال موسم الصيد " الشنشيلا" لصرف مستحقاتهم فور بدء الموسم بإجمالي 10 ألاف و450 يورو، أي ما يوازي 213 ألف جنيه مصري تقريبا.

وأوضح فؤاد أن الصيادين السبعة هم : "ج .م . ب. أ" ومستحقاته 2700 يورو، "جلال.ح" 700، "أ.ع.أ." 1050، "أ.م.أ" 2000، "م.م.ح" 1400، "م.ش.أ" 1400، "ع.أ.أ" 1200 يورو، بإجمالي حوالي 213 ألف جنيه مصري، مشيرا إلى أن الصيادين السبع بعقود موسمية باستثناء الصياد "ج .م . ب. أ" لديه إقامة ويعمل على المركب منذ 20 عاما.

وأطلع سفير مصر باليونان محمد فريد منيب، والقنصل محمد الليثي، على جميع الإجراءات التي تمت للصيادين، حيث من المقرر أن يتسلم الصيادون العمل فور بدء الموسم الجديد واستلام مستحقاتهم، ومن المقرر أن يعودوا إلى مصر الاثنين المقبل.

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