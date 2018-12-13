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السيسي: معدلات العمل في العاصمة الإدارية "غير مسبوقة"

11:03 م الخميس 13 ديسمبر 2018
السيسي: معدلات العمل في العاصمة الإدارية "غير مسبوقة"

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتبت- سحر عزام:​

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن معدلات العمل في العاصمة الإدارية والمشروعات الجديدة في مصر غير مسبوقة.

ووجه "السيسي"- خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر"، المُذاع على قناة "إم بي سي مصر"، اليوم الخميس- التحية للسيدة نحمده التي التقى بها اليوم خلال تفقده مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف الرئيس: "النصيب وحده هو من جعلني ألتقي السيدة نحمده".

السيسي العاصمة الإدارية قناة إم بي سي مصر برنامج يحدث في مصر

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